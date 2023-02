Imperia, all’asta ex asilo pieno di amianto

Imperia. Il comune di Imperia ha pubblicato un’avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale. Nello specifico si tratta della ex scuola dell’infanzia via Nicolo’ Berio n.13 ovvero un fabbricato incongruo con forte presenza di amianto di 373,36 mq.

L’edificio prevede l’obbligo di demolizione e sistemazione di terreno mentre la cubatura risultante pari a 1521,33 metri cubi, potrà essere utilizzata per la costruzione o l’ampliamento di fabbricati di abitazione civile sul territorio comunale. L’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto e il prezzo a base d’asta è di €50.000,00 oltre iva. L’importo tiene conto dei costi di demolizione e smaltimento del fabbricato presunti in Euro 100.000,00.

