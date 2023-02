Nuova diga, in consiglio comunale accesa protesta dei comitati contro la “fabbrica dei cassoni” a Pra’

Genova. Accesa seduta del consiglio comunale di oggi a Genova per via della presenza fra il pubblico di una folta rappresentanza dei comitati del ponente, contrari all’insediamento nel bacino portuale di Pra’ della cosiddetta “fabbrica dei cassoni” della nuova diga foranea.

Il pubblico si è presentato per sostenere la mozione presentata da Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) e che chiede che i cassoni non vengano costruiti davanti ai quartieri del ponente. Più volte il presidente del consiglio comunale è dovuto intervenire per fare rispettare il regolamento visto che dagli spalti sono partiti più volte applausi e altre esternazioni e in un caso è stato esposto uno striscione con la scritta “non rompeteci i polmoni”.

