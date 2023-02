Parcometri ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Non accettano carte di credito e bancomat e fioccano le multe”

Albenga. “Le casse del Comune si gonfiano con le multe: 5 mila i verbali che sono stati elevati in due anni per soste irregolari negli spazi blu in giro per la città mentre i parcheggi bianchi vengono cancellati ( vedi stazione). Moltissimi quelli dovuti ai guasti di parcometri che da diverso tempo non accettano né le carte di credito né i bancomat”.

Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia dopo aver compiuto un sopralluogo in diverse zone cittadine dove insistono i parcometri.

» leggi tutto su www.ivg.it