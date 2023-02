Pd: “Innocenti mandata allo sbaraglio incolpa i commercianti”

“Il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli ha pubblicamente denunciato la profonda crisi del commercio sarzanese e ha puntato l’indice contro la disattenzione, l’inerzia e la superficialità dell’amministrazione Ponzanelli su questi temi. Critiche che hanno coinciso puntualmente con quelle che anche storici rappresentanti della categoria hanno formulato nelle stesse ore”. Così si apre una nota del Partito democratico di Sarzana. “Guccinelli è stato sindaco della città nelle giunte dell’Ulivo – proseguono i Dem -, quelle che hanno completato il rilancio delle ‘strade degli antiquari’ e che hanno dato vita a manifestazioni cittadine che hanno reso nota Sarzana in tutta Italia, in anni in cui tutti venivano qui perché era il cuore pulsante della provincia e della Vallata e non si trovava un fondo commerciale libero neppure a pagarlo a peso d’oro. Le critiche di Guccinelli sono dunque fatte a ragion veduta, e infatti coincidono puntualmente con quelle sollevate all’amministrazione comunale da storici rappresentanti della categoria. Ma come reagiscono la destra e l’amministrazione a questi pesanti rilievi, condivisi da gran parte della cittadinanza? Tacendo, o meglio mandando allo sbaraglio la consigliera comunale leghista Innocenti, specialista in disperate difese di ufficio di ciò che è indifendibile, con la precisa missione di trasformare – abbassandone il livello – un confronto politico imbarazzante da reggere in una rassegna di stantii luoghi comuni. E lei anche questa volta si butta nella mischia con ardore. Attacca a testa bassa chi ha consentito che si aprissero i supermercati (evidentemente i suoi 28 elettori possono tutti permettersi di fare la spesa settimanale nei negozi per gourmet), dichiara irrisolvibile il problema dei dehors (sul cui dilagare la giunta Ponzanelli non sa o non vuole esercitare alcun controllo) e infine butta la palla in tribuna incolpando della crisi del commercio sarzanese… i commercianti stessi perché “oggi sono chiamati ad evolvere per stare al passo con i grandi competitors del web: bisogna che facciano un salto di qualità, culturale e di mentalità. Utilizzare i nuovi sistemi digitali é ormai indispensabile, come lo è puntare, specialmente nei centri storici, sulla qualità.”. Insomma, gli addetti sarzanesi al commercio sono dei bighelloni del tutto carenti di stile, di estro informatico e di spirito di iniziativa. E se lo dice la consigliera Innocenti…”

