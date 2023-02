Per Gamma Innovation Sarzana è tempo di Champions: giovedì di scena a Oporto

Giovedì 23 alle ore 20,00 portoghesi, ore 21,00 ore italiane il Gamma Innovation Sarzana è di scena a Oporto al Dragao Caixa nel Palasport dove tutti gli hockeysti del mondo sognano di giocare. I rossoneri sono ospiti del mito, di una delle società più forte e prestigiose del mondo, è l’ora di Porto – Gamma Innovation Sarzana, incontro valido per la terza giornata del girone di ritorno del gruppo C di Champion’s League che vede i lusitani terzi con 2 punti, dopo i pareggi conquistati con Trissino e Noia complici le assenze dei tre giocatori più forti per squalifica residua. Rossoneri e biancoblu si affrontano al Dragao, in un match che rievoca il mito della leggenda Davide contro Golia. A Sarzana c’è già euforia e trepida attesa per la gara del 9 Marzo al Vecchio Mercato quando il Porto farà visita ai rossoneri. La promessa del Presidente Maurizio Corona “Col Porto giocheremo da Sarzana – e poi aggiunge – il Porto è uno squadrone dal quale non possiamo far altro che imparare, hanno tanti fuoriclasse, è una squadra galattica con Goncalo Alves, Carlo De Benedetto e Ezequiel Mena campione del mondo con l’Argentina, solo per citare alcuni dei dieci campioni che lo compongono. La nostra squadra è conscia del valore di questa Champion’s che non è nemmeno lontana parente di quella della scorsa stagione, specialmente se poi trovi nel tuo cammino corazzate come Porto e Noia. Ora pensiamo a chiudere nel migliore dei modi questo fantastico campionato, poi ciò che verrà in champion’s league sarà tanto di guadagnato. (foto di Vincenzo Gianfranchi la squadra durante la presentazione estiva).

