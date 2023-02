Polo Marconi, 245 matricole e 1.158 iscritti. Vertici di Promostudi alla costante ricerca di alloggi da offrire agli studenti

“Attualmente, sono iscritti al Polo universitario della Spezia 1.158 studenti, di cui 434 residenti fuori provincia (ovvero circa il 40%) e 60 stranieri”. Sono alcuni dei numeri resi noti nel corso del pomeriggio da Ugo Salerno, presidente di Promostudi, Simone Lazzini, vicepresidente, e Sauro Gazzoli, componente del comitato esecutivo, nel corso della seduta della commissione consiliare Università che si è svolta a Palazzo civico.

Guardando alle iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023 sono in totale 245 gli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale (48 per il corso in Ingegneria meccanica, 84 per quello in Ingegneria nautica, 49 per il percorso in Design del prodotto nautico e 64 per il corso in Diritto ed economia delle imprese), 80 quelli iscritti a un corso di laurea magistrale (10 per il corso in Ingegneria meccanica, progettazione e produzione, 33 per quello in Yacht design e 37 per il percorso in Design navale nautico), per un totale di 325 nuove matricole (numero che può salire, considerato che gli studenti possono iscriversi ai percorsi magistrali fino al prossimo 10 marzo).

Il totale dei laureati, dal 2002 a oggi, è di oltre 2.200.

Salerno e i suoi collaboratori hanno reso noti anche gli sviluppi relativi ai progetti di realizzazione di residenze universitarie al Falcomatà (52 posti letto da realizzare con fondi ministeriali da trovare e con la regia dell’agenzia regionale Aliseo), al Palazzo del ghiaccio (altri 48 posti in fase di progettazione ed elaborazione da parte della Fondazione Carispezia) e all’ex Palazzina delle armi, per un totale di 130 posti. Inoltre, è stato avviato un dialogo con il Comune della Spezia per la disponibilità di alloggi in città e si sta procedendo per l’allestimento di una mensa per studenti.

L’articolo Antenna Fresonara, l’amministrazione: “Parere positivo Arpal e Soprintendenza, pratica conclusa ‘automaticamente'” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com