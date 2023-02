Recco: nasce una nuova associazione culturale

L’incontro per tenere a battesimo, a Recco, una nuova associazione culturale, avverrà al ristorante Da O Vittorio dei gemelli Bisso. Non si conosce il nome della nuova realtà e occorre capire se andrà ad arricchire il fronte culturale o se diventerà soprattutto un movimento politico; considerato che già a Recco si lavora per le prossime elezioni amministrative. Tra i promotori ci sarebbero (il condizionale è di rigore): Marco Bertagnon, ex presidente del Consiglio comunale di Recco, ex vicesindaco di Avegno ed ex presidente della Croce Verde di Recco; Dario Capurro, attualmente totiano, ex sindaco di Recco per due mandati; Marco Fumagalli, ex presidente dell’Ascom e attuale presidente (sulla carta almeno) della Pro Loco.

Nella foto Marco Bertagnon, Gianluca Buccilli e Dario Capurro

