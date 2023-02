Sanremo, carrellata di spot sulla Rai. Dal Tavolo del turismo 50 mila euro al consorzio DMO

Sanremo. Prende forma la programmazione degli spot Rai dedicati alla promozione della destinazione Sanremo che sono stati inclusi per la prima volta nell’accordo siglato tra Comune e Rai Pubblicità alla vigilia dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ieri il Tavolo del turismo, in accordo con l’assessorato di riferimento guidato da Giuseppe Faraldi, ha definito le linee guida che orienteranno la messa in onda del pacchetto di spot da 15 secondi ciascuno che Rai Pubblicità si è impegnata a garantire a Palazzo Bellevue. Un pacchetto dal valore di mercato di oltre cento mila euro che servirà a lanciare la prossima stagione estiva della Città dei fiori. Questo l’obiettivo che si sono posti assessorato al Turismo e categorie che siedono al tavolo della promozione. La richiesta inoltrata alla Rai è di puntare su clip che valorizzino gli asset principali del territorio, a partire dall’outdoor, dallo sport, la cultura e l’enogastronomia. Le prime pubblicità sulla destinazione Sanremo dovrebbero apparire tra maggio e giugno, al fine di evitare sovrapposizione mediatica con la Milano-Sanremo (18 marzo) e dalla puntata di Linea verde che verrà realizzata tra il 25 e il 25 dello stesso mese in occasione della versione rielaborata di Sanremo in Fiore 2023 (weekend di eventi ma senza carri), e trasmessa ai primi di aprile.

