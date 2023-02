Verso la manifestazione contro la guerra del 25 febbraio, domani corteo a Sestri ponente fino alla sede di Leonardo

Genova. Corteo domani pomeriggio a Sestri ponente per manifestare contro la guerra e contro il 41bis. La manifestazione, organizzata dagli anarchici genovesi prevede un concentramento alle 17.30 in piazza Baracca a Sestri ponente e un corteo che molto probabilmente transiterà sotto la sede di Leonardo “avanguardia sia della produzione di guerra che di controllo sociale – si legge nel volantino – Dalle sue industrie escono i mezzi militari con cui la guerra si fa materialmente, nei suoi laboratori si sviluppano software per la cybersicurezza e sistemi di controllo che pervadono la società”.

Nello stesso volantino, oltre che di guerra si parla anche di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da mesi contro il 41 bis. Il 24 febbraio la Cassazione a Roma dovrà decidere se confermare o annullare la pesante misura restrittiva: “La lotta di Alfredo Cospito – si legge ancora – ha aperto una crema nell’avanzamento repressivo dello Stato. Sta a noi tenerla aperta, darle occasioni, fantasia e coraggio”.

