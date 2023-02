A Fossitermi una serata con la fotografa Anna Signorini

Proseguono le serate con l’autore presso l’Associazione fotografica “Liberi di Vedere”, in Largo Vivaldi a Fossitermi, aperte a tutti. Mercoledì 22 febbraio alle 21, sarà ospite la fotografa toscana Anna Signorini. La sua formazione è di tipo artistico e si occupa, fin da giovanissima, di design ed arredamento di interni, nel civile prima, nel settore nautico poi. Si appassiona alla fotografia nel 2012, dopo essersene allontanata per anni, grazie a dei viaggi di lavoro che la spingono ad acquistare nuovamente un mezzo con cui scattare: “Ugo”, la sua Canon. I suoi soggetti variano, perché ognuno ha la sua forma, la sua luce ma soprattutto la sua storia, che deve essere filtrata e raccontata: paesaggio, street, reportage, fiori o ritratti, una bulimia. Poi ecco che le nuove tecnologie la tentano, spingendola a sperimentare ciò a cui è sempre stata refrattaria: l’uso della post-produzione che scopre invece potente ed intrigante quasi quanto lapis, pennelli, colori, che restano sempre il suo primo amore. Nascono in questo modo le sue “foto” del cuore, dando via libera alla fantasia, quella che aiuta ad evadere ed apprezzare la bellezza che risiede in ogni cosa e che spesso passa inosservata.

