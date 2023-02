Alla scoperta di Fossacava con Artemisia

Sabato 4 marzo alle 10.30 si svolgerà un doppio appuntamento gratuito per adulti e bambini a Fossacava. La visita guidata per adulti, condotta dal direttore scientifico della cava Stefano Genovesi, sarà un’occasione per scoprire una delle poche cave di estrazione del marmo bardiglio dell’impero romano ad essere stata oggetto di uno scavo archeologico e dei personaggi, dall’imperatore Augusto agli schiavi che qui hanno lavorato, che ne hanno scritto la storia. La cava di marmo risalente al I secolo a. C. può essere visitata grazie ad una serie di ponti e passatoie di legno che attraversano il sito: sono ancora visibili i piani di estrazione e la roccia riporta i segni delle antiche tecniche di escavazione. Durante il laboratorio didattico, curato da ARTEmisia Servizi Culturali, i bambini, dopo aver scoperto i segreti della cava, approfondiranno le abitudini alimentari dei romani, soffermandosi sulla produzione di vino e olio in età romana nel territorio di Luni.

Venerdì 10 marzo alle ore 17 si svolgerà un incontro di approfondimento, condotto sempre dall’archeologo Stefano Genovesi che condurrà i partecipanti alla scoperta delle cave romane del Deserto orientale egiziano, per poi cercare di rispondere alla domanda “il territorio di Luni produceva altro, oltre il marmo?”. Lo scrittore romano Plinio il Vecchio, già 2000 anni fa, non non aveva dubbi: a suo dire, il vino di Luni era il migliore dell’intera Etruria.

