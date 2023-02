Ancora problemi con i lavori in Piazza Cavour, gli operatori chiedono la sospensione della tassa sul suolo pubblico e la revisione del regolamento

I lavori proseguono in Piazza Cavour, ma i problemi non accennano a ridursi. Anzi, rispetto a un mese fa, quando CDS fece l’ultimo sopralluogo nei pressi del cantiere, sono forse aumentati, per lo meno nel rapporto tra gli operatori più scontenti e l’amministrazione comunale. In questi giorni, infatti, i titolari dei banchi che sono stati toccati direttamente dai lavori sono letteralmente sul piede di guerra e chiedono a gran voce la sospensione del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico e la revisione del regolamento del mercato, che risale a quasi 30 anni fa.

Se però la volontà di metter mano alle norme che regolamentano l’attività degli ambulanti è legata alle nuove condizioni di lavoro che si stanno lentamente delineando, lo stop al balzello per la concessione del suolo pubblico è una protesta legata direttamente all’andamento dei lavori e in particolare all’ipotesi di un nuovo trasferimento dei banchi del quadrante che per primo ha visto il rifacimento della pavimentazione, ritornati “a casa” poco prima di Natale. Nel giro di pochi giorni, infatti, sono emersi non pochi problemi con la nuova superficie di vendita come il posizionamento dei pozzetti per l’acqua, le crepe in prossimità di pilatri e caditoie e la propensione ad assorbire liquidi e macchie, invece di risultare impermeabile. C’è voluto poco per avere conferma della mancata lucidatura del cemento, pratica che avrebbe almeno reso la pavimentazione antimacchia e ora che le lavorazioni nel secondo quadrante volgono al termine, i responsabili dell’intervento hanno prefigurato l’ipotesi di un nuovo spostamento dei banchi così da consentire di effettuare il trattamento (le cui prove tecniche sono state effettuate poco lontano, vedi foto sotto). Apriti cielo!

