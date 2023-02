Avanti fino al 1° dicembre 2025 l’affidamento all’Asd Tennis Club Follo della gestione dell’impianto situato all’interno della Cittadella dello sport di Piano di Follo, costituito da tre campi da tennis, spogliatoi e locali annessi. Una proroga della convenzione per altri tre anni deliberata in questi giorni dall’amministrazione comunale, che, accogliendo quanto richiesto in una lettera della presidente del Circolo, Lina Ricciardone, ha altresì stabilito di mantenere invariato l’attuale canone di locazione per tutta la durata della proroga in modo che il sodalizio sportivo, almeno in parte, possa far fronte ai rincari dei costi di gestione dovuti agli aumenti dell’energia elettrica, “elemento imprescindibile per la conduzione della nostra attività, specialmente nelle stagioni autunno/inverno quando gli impianti per il sostegno delle coperture pressostatiche rimangono in moto 24 ore al giorno”, spiegava la missiva indirizzata a Palazzo civico.

Una revisione dunque di quanto previsto da una delibera di fine 2021, che appunto prefigurava un ritocco al canone in virtù dell’aumento di valore dell’impianto in seguito alla realizzazione della copertura del terzo campo (cofinanziata dal Comune, che della copertura proprietario).

La recente delibera della giunta Mazzi inoltre, vista la disponibilità in questo senso del circolo tennistico, dispone che la Asd preveda, per i residenti del comune di Follo, un’agevolazione sulla tariffa oraria per l’utilizzo dei campi pari al 10 per cento fino alla scadenza della convenzione.

L’articolo Avanti la gestione Tennis Follo con sconti per i residenti e canone invariato per far fronte ai rincari proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com