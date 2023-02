Bordighera, taglio di ore per la pulizia dei locali comunali: la Uil chiede chiarimenti a Comune e ditta

Bordighera. Chiarire il motivo del taglio di ore per la pulizia dei locali utilizzati dal Comune. E’ questo l’obiettivo del sindacato Uil che, attraverso il proprio legale, l’avvocato Maria José Sciortino, ha chiesto spiegazioni al Comune di Bordighera e all’azienda torinese Euro & Promosfm srl, che ha recentemente ottenuto l’incarico dall’amministrazione per la pulizia dei locali.

Quattro le lavoratrici dell’azienda che hanno subito la diminuzione dell’orario di lavoro. Si tratta delle stesse persone che prima erano in capo alla Docks Lanterna, ma con il cambio di gestione del servizio, sono state licenziate per essere poi riassunte. Il sindacato contesta non solo il fatto che sia stato diminuito l’orario di lavoro degli impiegati, ma anche che, in caso di bisogno, anziché aumentare il monte ore, l’azienda preferirebbe chiamare rinforzi da fuori. «Non sono stati fatti gli interessi dei lavoratori – afferma il legale – il contratto è stato cambiato in maniera peggiorativa. Ora vogliamo chiarimenti».

