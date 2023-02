“Carne bovina principale sorgente di gas serra nel campo alimentare. Bio e chilometro zero falsi miti”

La lotta al cambiamento climatico si fa anche a tavola: questo il messaggio lanciato ieri pomeriggio a Lerici, in sala consiliare, dal prof. Claudio Romeni, docente di Fisica, ospite dell’Università delle tre età. “Non fatevi ingannare dal tempo meteorologico, che cambia di anno in anno: la temperatura della Terra è un aumento, si è innescato un motore che porta il pianeta a essere diverso. Solo per fare un esempio, negli ultimi cento anni la temperatura dell’emisfero nord è aumentata di un grado e mezzo; quella del Mediterraneo, negli ultimi sessant’anni, di quasi due gradi. Sono dati spaventosi. E l’energia che ha portato al riscaldamento della Terra l’abbiamo fornita noi”, ha esordito.

“Il pianeta riceve un’enorme quantità di energia dal Sole ma c’è anche una emissione di energia verso lo spazio. Un meccanismo di regolazione che ha resistito fino a prima della rivoluzione industriale. Il problema è stato l’impatto feroce dell’uomo, che preleva combustibili fossili, non presenti nel ciclo del carbonio precedente, li brucia e immette in atmosfera anidride carbonica, responsabile assieme agli altri gas serra dell’innalzamento delle temperature: abbiamo infatti creato una sorta di copertina che fa sì che parte dell’energia riemessa dalla Terra torni verso la Terra stessa. L’obbiettivo fondamentale di una classe politica lungimirante e di una cittadinanza allertata dovrebbe dunque essere la riduzione delle emissioni di Co2. Sapendo che se noi ora spegnessimo tutte le fonti di Co2 di origine antropogenica, prima di tornare al livello pre-industriale occorrerebbero circa 10mila anni: siamo già in ritardo, e questa è una pessima notizia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com