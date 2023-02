Cisano e Finale sono le location scelte per il nuovo spot di Ikea: al via le riprese

Cisano-Finale. Una multinazionale punta ancora una volta sul savonese, sui suoi scorci e paesaggi, come location per farsi pubblicità. Si tratta di Ikea, che ha scelto Cisano sul Neva e Finale Ligure come scenario per il suo nuovo spot.

I lavori sono iniziati questa mattina, alle 6, e andranno avanti per l’intera giornata odierna. La troupe incaricata sarebbe dovuta rimanere a Cisano, precisamente tra via Roma e via Colombo almeno fino alle 12, ma le riprese sono state flash e già alle 8 si erano concluse.

» leggi tutto su www.ivg.it