Contrassegno unificato disabili europeo, la mozione del Movimento 5 stelle

Imperia. La mozione presentata dal Movimento 5 stelle di Imperia in merito al Cude, contrassegno unificato disabili europeo:

«Al Presidente del consiglio Comunale di Imperia Pino Camiolo, al Sindaco del Comune di Imperia Claudio Scajola

Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità, il D.M. del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale dei contrassegni per disabili grazie alla quale, con una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all’altro non debba più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento.

» leggi tutto su www.riviera24.it