Cub Trasporti: “Arrivano i primi licenziamenti nel porto della Spezia”

“Che sarebbe nata una crisi dei traffici legata strettamente a questioni geopolitiche e al conflitto bellico, lo avevamo ampiamente preannunciato attraverso le nostre proteste ma determinate decisioni, come quella di lasciare a casa 4 giovani apprendisti della Eagle Service senza battere ciglio, rappresentano un importante precedente che prende la forma di una vera e propria breccia nel sistema di gestione di eventuali futuri esuberi”. E’ quanto si legge in una nota del Cub Trasporti della Spezia.

“Sono passati 6 mesi dall’inizio di questa flessione negativa e la CUB è scesa fin da subito nelle piazze di tutta Italia, non solo per difendere i diritti immediati dei lavoratori ma anche per cercare di aprire gli occhi su quanto sta accadendo nel nostro paese – prosegue la nota -. Sono gli stessi lavoratori che continuano però a dare fiducia a organizzazioni che non hanno saputo prendere una posizione altrettanto netta nei confronti della crisi e a dispetto degli interessi dei loro stessi iscritti già in occasione della cancellazione dell’articolo 18 e altri accordi sulla precarizzazione del lavoro e la riduzione del salario reale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com