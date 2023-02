Da Mazì doppio appuntamento con Francesco Terzago e “Ciberneti”

Venerdì 24 febbraio dalle ore 18,30, nuovo appuntamento nel salotto di Mazì in via Cattani a Sarzana. Sarà ospite Francesco Terzago, poeta, scrittore e studioso eclettico che presenterà Ciberneti, la sua ultima raccolta, pubblicata per la collana «Gialla oro» (Pordenonelegge e Samuele editore, 2022).

Francesco Terzago (1986) ha studiato linguaggi e tecniche di scrittura all’Università di Padova e, alla scuola Holden (To), storytelling politico. Ha vissuto in Cina dove ha indagato il diffondersi della street art nei villaggi urbani. Vive a La Spezia e fa parte del collettivo Mitilanti.

Fra le altre cose ha pubblicato il volume di poesia Caratteri (Vydia ed. 2019) e il saggio La parola ovunque, poesia di strada e sovversione dello spazio urbano (AgenziaX 2021, Francesco Terzago e MisterCaos)

