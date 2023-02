Florovivaismo, Coldiretti: “Allarme import. Toccato un +35%”

Liguria. Comparto storico, strategico e fondamentale dell’economia ligure, concentrato per il 95% tra le province di Imperia (circa 3200 aziende di fiori e piante ornamentali) e Savona (circa un migliaio di imprese), il florovivaismo torna protagonista a Myplant & Garden – International Green Expo, principale fiera internazionale di settore presente in FieraMilano Rho da quest’oggi al 24 febbraio.

Per l’occasione, nella giornata di domani la nostra Federazione regionale prenderà parte anche a un convegno organizzato in collaborazione con Assofloro, incentrato prevalentemente sulle produzioni in vaso, di cui la Liguria – e, in prima istanza, l’albenganese, “patria” di circa il 95% della produzione regionale – è rinomata produttrice.

