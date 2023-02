Karate, alla Coppa Versilia la Shorin della Spezia fa il pieno di ori e argenti

Buona la prima dopo anni di assenza dalle competizioni di karate per gli atleti agonisti dello Shorin della Spezia della Scuola San Domenico di Guzman che conquistano 3 ori e 2 argenti alla 1° edizione della Coppa Versilia di Karate, svoltasi in località Ronchi a Massa ed organizzata dalla Aics Toscana e dalla Wtka.

Apre il medagliere l’oro nel kata per la categoria ragazzi di Irene Libralato, oro nel kata Esordienti per Lorenzo Pratali, segue l’oro di Federico Lorenzelli nel combattimento Esordienti – 50 kg che in finale trova il suo compagno di palestra Lorenzo Pratali che deve accontentarsi dell’argento, Lorenzo e Federico atleti di vecchia data dello Shorin già plurimedagliati anche in campo Internazionale per la sigla Wtka, chiude il medagliere L’esordiente Kevin Ciamillo, argento nella categoria +50 kg Combattimento, sfiora il podio con due 4° posti nel kata e nel combattimento Maximilian Cupido Caprari nella categoria Ragazzi.

