L’ambasciatore svedese Jan Björklund in visita a Sanremo

Sanremo. Visita domani, dell’ambasciatore svedese in Italia Jan Björklund, il quale sarà ricevuto dal sindaco Alberto Biancheri, dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dal presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi. La visita dell’Ambasciatore avviene in occasione della presenza a Sanremo di una delegazione della Fondazione Nobel formata dall’executive director Vidar Helgesen, dal consigliere generale Per Josefsonm, dal project manager Fredrik Agmén e dall’events director Åsa Vestersköld.

L’incontro tra l’Ambasciatore e la Fondazione Nobel avverrà a Palazzo Bellevue e si inserisce nell’ambito di quella tradizione che, sin dalle origini, ha unito la nostra riviera al premio Nobel: grazie alla sinergia tra Comune, Regione Liguria e Camera di Commercio, i fiori di Sanremo arricchiranno ancora le celebrazioni di dicembre di Stoccolma, all’interno della cerimonia dei Nobel sul palco della Konserthuset, la sala dei concerti che tradizionalmente ospita l’evento. Il sindaco riceverà la delegazione assieme agli assessori Sara Tonegutti (floricoltura), Giuseppe Faraldi (turismo) e al Segretario generale, Monica Di Marco. Il Presidente Lupi sarà accompagnato dal Segretario generale Marco Casarino, dalla dott.ssa Beba Molinari e dal dr. Ilario Agata, direttore dell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria.

» leggi tutto su www.riviera24.it