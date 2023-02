Ordinanza antismog, slitta ancora la firma: trattativa fiume con la Regione per le deroghe

Genova. Slitta ancora la firma della nuova ordinanza antismog del Comune di Genova. Ieri il sindaco Marco Bucci aveva dato per certo che il provvedimento sarebbe arrivato oggi, ma in mattinata l’assessore Matteo Campora ha rimandato nuovamente: “Oggi dovremmo chiudere il testo e poi, domani o dopodomani, andare in pubblicazione con una serie di correttivi”.

Fermo restando che l’entrata in vigore resta fissata al 1° marzo, a dilatare i tempi è la lunga trattativa con la Regione in merito alle deroghe su furgoni e mezzi da lavoro: “Avremo oggi una nuova interlocuzione in modo da coordinare l’ordinanza con la legge regionale – conferma Campora – ma ritengo che in queste settimane siamo riusciti a dare una risposta alle richieste di cittadini e attività commerciali”.

» leggi tutto su www.genova24.it