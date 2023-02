“Passerà”: oggi su YouTube il video d’esordio del duo savonese Honlyrocca & Pynsobaby

Albenga/Pietra Ligure. Una storia e un progetto comune, quello nato dalla collaborazione tra Michael e Simone, che racconta di come, dal disagio possa nascere un progetto musicale positivo, un progetto e la speranza di una vita migliore. Due giovani che hanno intrecciato i loro destini per creare un argine alle difficoltà della vita. È tutto questo “Passerà”, la canzone dei due artisti savonesi che oggi debutta sul YouTube.

“La musica mi ha salvato nei momenti difficili, nel parlare di me e dei miei problemi, della mia vita difficile, la trasformo in poesia”. È con queste parole che Michael La Rocca (Honlyrocca), 27enne ingauno, racconta come la musica Rap melody rappresenti non solo uno svago e una passione, ma anche l’argine verso le conseguenze che potrebbero derivare da una vita difficile e complicata.

