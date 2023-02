Pedonalizzazioni a Savona, Ascom: “Occorre riqualificare queste vie entro marzo. Oltre arredo urbano serve revisione dei parcheggi”

Savona. Nuovi arredi urbani per riqualificare le vie, abbonamenti agevolati nelle grandi aree parcheggio per i commercianti, cartellonistica indicante come verranno trasformate le vie, revisione delle aree di sosta, suolo pubblico gratuito in occasione dei grandi eventi organizzati in città. Sono queste le richieste che Ascom Confcommercio ha rivolto al Comune di Savona per rivitalizzare le nuove zone pedonali in centro.

“Abbiamo bisogno di alcune modifiche per rendere davvero attrattive queste aree pedonali, per i cittadini e i turisti, e sostenibili per i commercianti di Savona – afferma Laura Filippi di Ascom -. Qualche miglioria dall’inizio l’abbiamo notata, ma non basta”.

