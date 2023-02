“Ri-incontriamoci in bellezza”, iniziative fino a maggio per gli over 60 con Aidea

Prende l’avvio, con la visita guidata al museo navale della Spezia sabato 25 febbraio alle ore 16 il progetto “Ri-incontriamoci in bellezza!” presentato dall’associazione Aidea La Spezia e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022.,

Il progetto presenta un ampio ventaglio di iniziative, dedicate agli over 60. Il filo rosso progettuale è rappresentato dalla promozione di una dimensione nuova della nozione di welfare che oggi si definisce “welfare culturale” che coniuga una relazione positiva tra partecipazione culturale e benessere. Il progetto pertanto intende incoraggiare e stimolare l’interesse per le arti, la storia, le bellezze artistiche del territorio, offrendo opportunità di brevi itinerari culturali e visite guidate. Saranno coinvolti anche i centri sociali anziani e le associazioni della terza età del territorio.

L’offerta proposta comprende numerose attività: visite guidate ad alcune realtà museali del territorio e a siti culturali di particolare rilevanza storico-artistica, accompagnate da momenti interattivi.

Il programma fino al mese di maggio

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com