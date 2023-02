Genova. Spray nero per vergare le scritte “infami”, una sulla fiancata di ciascuna auto della polizia locale. Le scritte sono comparse ieri sera, poco prima delle 23, in via Turati, a Caricamento.

Non si tratta del primo atto vandalico che prende di mira i vigili urbani. Qualche giorno fa ignoti avevano lanciato una secchiata di vernice rossa sulla porta della nuova sede della locale in via San Giorgio, sempre nei pressi del porto antico.

