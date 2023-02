Sestri: la storia infinita dei parcheggi delle Poste in via Fascie

Vent’anni di “permanentemente temporaneo” abusivismo, due anni e mezzo di interpellanze in consiglio comunale, domanda al Difensore Civico, regolarizzazione della situazione con – si dovrebbe dire sorprendente ma vedremo che non è affatto così – nascita di accesa polemica tra i cittadini. Sullo sfondo, l’eredità di una confusa disciplina giuridica dei vecchi enti pubblici privatizzati agli inizi degli anni Novanta, figlia di una volontà politica di fare le cose a metà, tipicamente italiana. Così si potrebbe sintetizzare la vicenda dei sei parcheggi di via Fascie riservati alle Poste che dal 2020 periodicamente sono stati oggetti di discussioni tra maggioranza e opposizione ed ora che la questione è stata risolta – una settimana fa circa -, i sestresi appaiono insoddisfatti, divisi tra chi (in larga parte) sostiene il diritto di Poste Italiane alla riserva di parcheggi – il Centro Distribuzione Postale subisce gravi subisce gravi disagi, essendo gli operatori costretti a parcheggiare altrove, come un privato cittadino – e chi è contento che quei posti siano stati trasformati in spazi pubblici per privati.

Tornando agli inizi della storia, nei primi anni Duemila, in seguito all’allontanamento dei mezzi da via Caduti Partigiani per decisione del condominio coinvolto in quanto area privata, Poste aveva ottenuto l’autorizzazione a spostarli su via Fascie, ma temporaneamente appunto, avendo assicurato “che avrebbe poi utilizzato un capannone all’interno della zona artigianale di via Latiro”, spiegava l’assessore alla Polizia Municipale Mauro Battilana nella seduta di consiglio del 6 febbraio 2020, sollecitato dall’interpellanza dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi (Lega). Va infatti premesso che il Codice della Strada prevede una riserva di posti esclusivamente per veicoli dei Vigili del Fuoco, ambulanze e altri servizi di soccorso, autobus e disabili. Il consigliere Smeraldi, di fronte al servizio di interesse pubblico svolto dalle Poste sottolineato dall’assessore Battilana, ribadiva la natura privatistica della società Poste Italiane, paragonandole in tal senso a “una banca che svolge il servizio di tesoreria, un medico, un notaio“, all’ “ingiusto vantaggio goduto “ e al dovere da parte del comune “di fare rispettare le regole”. A queste affermazioni e dati va aggiunto che in via Fascie i servizi superano di molto i parcheggi presenti: vi sono due banche e diversi negozi che comportano un continuo afflusso di persone che necessitano spesso di parcheggiare la propria auto nella vicinanze.

» leggi tutto su www.levantenews.it