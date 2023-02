Tpl, sindacati insoddisfatti dopo l’incontro in prefettura: “Solo risposte generiche, serve più concretezza”

Savona. Arrivano puntuali le reazioni dei sindacati dopo l’incontro di ieri, convocato dal prefetto Enrico Gullotti, cui hanno partecipato insieme al sindaco Russo, al presidente della Provincia Olivieri e alla presidente di Tpl Sacone, per delineare le prospettive e le strategie future dell’azienda di trasporto pubblico.

“Non sono emerse rapide misure di miglioramento, in particolare del reparto officina. Oltre ad una possibile assunzione di un meccanico, altre due sono in programma entro maggio – fanno sapere i sindacati – la sostituzione di circa venti autobus, per quest’anno, non sarà imminente trattandosi di mezzi prevalentemente elettrici che avranno bisogno, prima della messa in servizio, della realizzazione, delle postazioni di ricarica presso il deposito di Cisano e Finale Ligure, che deve ancora essere realizzato. Le risposte di Comune e Provincia di Savona – sottolineano – sono rimaste generiche oltre alla conferma del rinnovo del contratto di servizio”.

