A “Myplant & Garden” riflettori sulla Liguria: i numeri del florovivaismo savonese

Ponente. Si intitola “Floricoltori italiani, su la testa!” il convegno realizzato in occasione della settima edizione di Myplant & Garden – International Green Expo a cura della Sezione specialistica Floricoltori Assofloro e Coldiretti Liguria, andato in scena questo pomeriggio in FieraMilano Rho.

L’incontro, incentrato prevalentemente sulle produzioni in vaso – di cui la Liguria e, in prima istanza, l’albenganese, “patria” di circa il 95% della produzione regionale, è rinomata produttrice – ha visto la partecipazione, accanto a un considerevole numero di aziende florovivaistiche savonesi, del Presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, qui interpellato in qualità Vicepresidente del Tavolo Piante e Fiori del COPA-COGECA. Giovane imprenditore agricolo di Taggia (IM), laureato in Florovivaismo e titolare dell’omonima azienda florovivaistica taggiasca, specializzata nella coltivazione di fiori recisi, proprio a inizio febbraio Boeri è stato confermato, per il secondo mandato consecutivo, Vicepresidente dell’importante organizzazione ombrello dei sindacati agricoli e delle cooperative europee, unione di COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole convenzionali) e COGECA (Confederazione Generale delle Cooperative Agricole convenzionali) e dal 1958 il più forte gruppo di interesse per gli agricoltori europei.

