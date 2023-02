Abbacchiare sì ma con meno fatica, presentato il prototipo dell’esoscheletro “amico” degli olivicoltori

Chiusavecchia- Imperia. Abbacchiare le olive riducendo la fatica. Grazie ad un nuovo prototipo di esoscheletro potrebbe diventare realtà nel mondo degli olivicoltori e facilitare notevolmente il loro lavoro. Mai più braccia e spalle indolenzite. È la rivoluzionaria inventiva del progetto finale del prototipo di esoscheletro realizzato nell’ambito del SEOL (“Lo sviluppo degli esoscheletri passivi nello svolgimento delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure”), il progetto di cooperazione che ha come capofila il Cipat (Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori) di Imperia e come partner l’Università di Genova, l’Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare e la Cooperativa Olivicoltori Sestresi scarl, realizzato nell’ambito della misura M16.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (“Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”).

«Purtroppo noi abbiamo un territorio dove la meccanizzazione è quasi proibita- spiega Riccardo Giordano, dirigente del Cipat centro istruzione professionale della Cia Imperia – quindi abbiamo ribaltato il concetto e abbiamo cercato di meccanizzare le operazioni che l’operatore fa e ci è venuta in soccorso la tecnologia degli esoscheletri. Siamo partiti dal vedere se era possibile utilizzare quel tipo di tecnologia che nasce nelle grandi catene di montaggio delle automobili in operazioni in agricoltura che per noi in Liguria sono fondamentali. Tutto il lavoro del progetto, che è durato tre anni, è stato quello di verificare come poter trasferire quella tecnologia nelle operazioni che interessavano a noi. Ne è uscito fuori un prototipo che ci permette di fare molta meno fatica e di abbacchiare da terra tutte le olive, perché arriva fino quasi a cinque metri, con un risparmio di fatica e di infiammazione muscolo scheletrica enorme e quindi di consentire a tutti, anche ai più anziani, di proseguire in questa attività, che è la nostra tradizione, ma che è anche molto faticosa».

