Albenga, restyling di Piazza del Popolo: approvato il progetto di riqualificazione

Albenga. Piazza del Popolo cambierà volto: la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica di riqualificazione dell’area. Gli interventi totalizzano un importo pari a 766.365,55 euro, per motivi finanziari gli stessi saranno eseguiti in lotti funzionali.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di un palco con relativa rampa di accesso e pavimentazione in arenaria, l’adeguamento elettrico e funzionale dell’area. Il secondo lotto vedrà il posizionamento di bagni pubblici accessibili anche per disabili in Piazza Petrarca marciapiede lato mare (area ex bar Zerlotin).

» leggi tutto su www.ivg.it