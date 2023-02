Domenica 14 e lunedì 15 maggio: queste, come riporta Adnkronos, le giornate in cui si andrà al voto per le prossime elezioni amministrative, che nello Spezzino riguardano i comuni di Sarzana, Porto Venere, Carro e Maissana. Fra meno di tre mesi quindi i cittadini si recheranno alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e sostenere questo o quel candidato sindaco.

