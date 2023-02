Calcio/ Rapallo Ruentes-Forza e Coraggio: c’è la sentenza, gara da ripetere

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi – Presidente Avv. Fabrizio Faillaci Avv. Matteo Savio – Relatore All’udienza del 22 Febbraio 2023 ha pronunciato la seguente Decisione:

In merito al reclamo presentato dalla Società S.S.D. r.l. RAPALLO RUENTES 1914 avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa in data 19.1.2023 e pubblicata con il CU n. 51 del 19.1.2023 (Gara: A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914/ S.S.D. r.l. RAPALLO RUENTES 1914 – CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A LIGURIA IN DATA 8.1.2023 ) la Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio,in totale riforma della decisione del Giudice Sportivo, accoglie il reclamo e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara tra la A.S.D. Forza e Coraggio 1914 e la S.S.D. r.l. Rapallo Ruentes 1914 secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato Regionale.

