Cantieri autostrade, Sansa presenta un esposto. Aspi: “Chiusure correttamente segnalate”

Liguria. “In merito all’iniziativa del Consigliere Ferruccio Sansa relativa alla gestione dell’informazione dei cantieri sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia si rende sin da subito disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per eventuali approfondimenti. Ringraziando per la segnalazione, Aspi ricorda che simili iniziative da parte dell’utenza costituiscono un prezioso strumento per migliorare i flussi informativi e l’efficienza del servizio”. Comincia così la replica di Autostrade per l’Italia dopo la notizia che il consigliere regionale Ferruccio Sansa ha presentato un esposto – formalizzato stamani in Procura – contro i cantieri autostradali a suo avviso non correttamente segnalati.

Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (già protagonista di una class action (per ora naufragata), ha annunciato un esposto in Procura per denunciare la mancata comunicazione sui pannelli luminosi delle chiusure notturne dei tratti interessati dai cantieri.

