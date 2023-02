Certosa, l’antica fornace scoperta durante gli scavi per la metro sarà un’attrazione nella futura stazione

Genova. Una settimana dopo la notizia del ritrovamento di una fornace di epoca romana (300 d.c.) sottoterra, nel corso degli scavi per la realizzazione della nuova fermata della metropolitana in via Canepari, il sindaco Marco Bucci rassicura i cittadini di Certosa che auspicano che il reperto non venga strappato al quartiere ma anzi possa essere valorizzato.

“Io penso che sicuramente dovremo trovare il modo di rendere la fornace un qualcosa di visibile a tutti gli utenti della metropolitana – ha detto il sindaco a margine di una conferenza stampa, a chi gli chiedeva cosa pensasse delle proposte avanzate dai cittadini – dovremmo valutare ora in che modo esporre la fornace in modo da valorizzarla e tutelarla, dovremmo confrontarci con la sovrintendenza che, al momento, non ha minimamente parlato dell’ipotesi di spostare i reperti”.

» leggi tutto su www.genova24.it