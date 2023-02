Comune di Genova, dopo SegnalaCi arriva ProponiTi: “Non solo mugugni ma anche idee”

Genova. È attiva la nuova piattaforma digitale del Comune di Genova per la partecipazione attiva dei cittadini: si chiama ProponiTi (https://proponiti.comune.genova.it/) e nasce con l’obiettivo di promuovere, nella trasparenza dei processi, la gestione delle proposte di patto di collaborazione, lo strumento a disposizione degli enti locali per stringere accordi con soggetti privati nell’interesse comune della tutela e della valorizzazione del bene pubblico.

«La nuova piattaforma consente di gestire digitalmente, con pochi click, le pratiche per siglare un patto di collaborazione, incentivando un modello virtuoso in cui Genova si distingue a livello nazionale – ha commentato l’assessore ai Servizi civici e all’Informatica Marta Brusoni – I patti di collaborazione in città, infatti, sono oltre cinquecento, attivi in tutti i Municipi e riguardano svariati ambiti: dalla cura del verde, alla promozione culturale, a percorsi educativi per adulti e bambini, alla gestione di spazi pubblici».

» leggi tutto su www.genova24.it