Cure essenziali, la sanità ligure è quella che ha accusato maggiormente gli effetti della pandemia

La Liguria è la regione con il peggioramento più marcato negli adempimenti di erogazione dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie tra il 2019 e il 2020, anno di esplosione della pandemia Covid. L’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema sanitario ligure è stato quantificato in un valore di 44,1: la performance migliore è stata della Provincia autonoma di Trento (+8,9), che ha addirittura registrato un leggero miglioramento, seguita dalla Val d’Aosta (+7,5) e dalla Provincia autonoma di Bolzano (-1,2). Una spaccatura tra Nord e Sud piuttosto evidente, se non fosse per Liguria e Lombardia (-35,3), che si piazzano all’ultimo e al terzultimo posto inframezzate dall’Abruzzo (-40,8) e che mettono in mostra tutte le falle della filosofia che sta alla base dei loro sistemi sanitari. A influire sul dato, però, c’è anche il fatto che le regioni del Sud sono state in gran parte risparmiate dalla prima ondata. “Questi dati – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che ha analizzato i valori raccolti dal ministero della Salute – confermano che la resilienza alla pandemia dei servizi sanitari regionali e la capacità di erogare le prestazioni essenziali nel 2020 sono state condizionate (in positivo) più dalle performance 2019 che (in negativo) dall’impatto della prima ondata”.



