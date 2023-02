Diano Marina, al Lucus Bormani prosegue l’iniziativa “Carnevale al museo”

Diano Marina. In attesa della grande sfilata di carri allegorici di domenica 26 febbraio nelle vie del centro di Diano Marina, prosegue sino a sabato 25 febbraio l’iniziativa del Museo Civico del Lucus Bormani “Carnevale al museo”, che sarà accessibile con uno speciale biglietto ridotto per tutti i suoi visitatori in mascherina.

Sarà un’occasione per immergersi nel passato e riscoprire la lunga storia del Golfo Dianese attraverso un percorso museale con oltre 800 reperti tra materiali archeologici, documenti e cimeli storici e minerali provenienti da tutto il mondo.

