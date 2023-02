E se la moderna forchetta fosse stata inventata in Liguria per mangiare i “fidei”

C’è un libro, scritto da un grande, grandissimo storico ligure, Giovanni Rebora, che racconta meglio di chiunque altro l’evoluzione del cibo in Europa. Il titolo è “La civiltà della forchetta”, e racconta come la forchetta sia stata la vera evoluzione della “dieta mediterranea”, della cucina italiana che, per tantissimi motivi, è la cucina ligure.

Dice, in poche parole, che prima della forchetta a tavola si usava il cucchiaio (zuppe, minestre e derivati) ed il coltello, per portare alla bocca le carni di selvaggina, suini e bovini, arrostiti soprattutto. La forchetta, non quella a due rebbi che serve a girare gli arrosti carnei, entra nelle tavole medievali, in Italia, in primo luogo, per mangiare i “fidei”, i “croxeti”, le “lazagne”, le “trie” la pasta, insomma, che entra prepotentemente nell’alimentazione dei ricchi nei primi secoli dopo il mille, passata la paura della fine del mondo (Mille e non più mille, era la minaccia).

