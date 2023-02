Esperti del progetto A.R.C.O incontrano genitori e bambini al Nuovo Spazio Barontini

Il Punto ARCO di Sarzana, al Nuovo Spazio Barontini, propone tre appuntamenti dedicati alle famiglie: si inizia il 24 febbraio con un appuntamento sul tema del rapporto tra i genitori e le istituzioni, in particolar modo le scuole, quando in famiglia è presente un figlio con disabilità.

Il Progetto A.R.C.O. (Accoglienza- Rete- Comunità- Ora), nato per rispondere alle esigenze

delle famiglie, e selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile, si sta facendo conoscere su tutto il territorio, dalla Val di Magra alla

Val di Vara, grazie ai numerosi serivizi offerti e il Nuovo Spazio Barontini, che ha aperto le sue porte ad A.R.C.O., è diventato da subito un punto di riferimento per la cittadinanza e per la

riuscita dell’intero progetto.

Il primo evento di questo ciclo di incontri con gli esperti sarà il 24 febbraio dalle 15 alle 17 .

“Insieme per i diritti dei nostri figli” parlerà con i genitori presenti del rapporto con le istituzioni e la scuola,

quando in famiglia c’è un figlio con fragilità.

Mentre per i bambini (da 3 a 6 anni) la Cooperativa Hydra proporrà un laboratorio coinvolgente sulle

tematiche legate al rispetto della natura.

Al termine dell’evento è prevista una merenda per tutti i partecipanti.

Prenotazione obbligatoria al numero 348 7769134.

Tutte le informazioni sul Progetto, sul Punto A.R.C.O., sui prossimi eventi e su tutti i servizi attivi sul

territorio al sito www.progettoarco.org

