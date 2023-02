Fondazione Canevari dona all’Ospedale pediatrico G. Gaslini un megaserver da 70 mila euro per l’analisi dati in campo genomico

Genova. “Grazie alla donazione della Fondazione Canevari, oggi l’Istituto Giannina Gaslini dispone di un’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. “Lo sviluppo delle nuove tecnologie per l’analisi del genoma sta rivoluzionando la ricerca biomedica. Grazie a questi progressi, oggi siamo in grado di acquisire in tempi sempre più brevi una enorme quantità di informazioni che necessita di piattaforme adeguate per la conservazione e l’analisi” spiega il vicedirettore scientifico dell’Irccs Giannina Gaslini, Federico Zara.

Si tratta di due server di calcolo equipaggiati con 8 processori Intel di ultima generazione per un totale di 200 core – l’equivalente di 50 computer – e due server di archiviazione con una capacità totale di 500 terabyte per la gestione e l’analisi dei dati ottenuti dal sequenziamento di migliaia di genomi.

