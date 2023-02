Giorgi: “Incentivare comunità energetiche e autoconsumo collettivo”

Federica Giorgi, capogruppo M5S di Sarzana, ha presentato una mozione che impegna sindaco e giunta “ad attivarsi nei riguardi del ministro Pichetto Fratin per la pubblicazione urgente del decreto ministeriale “Energia condivisa” che preveda la possibilità di cumulare la detrazione fiscale e la tariffa incentivante, e l’attuazione da parte di Arera delle modalità per lo scorporo dell’energia condivisa in bolletta”. Giorgi chiede inoltre di “promuovere iniziative in sostegno della cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili”. Sollecita quindi a “individuare risorse opportune e promuovere nel territorio comunale la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di cadere nella condizione di povertà energetica”. Giorgi nella sua mozione propone anche di “assicurare, anche attraverso la creazione di un apposito sportello o centro informazioni, la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo, e alla realizzazione di interventi per il risparmio energetico”.

