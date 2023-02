Il talento cristallino di Alexandra Dovgan inaugura gli appuntamenti di Concerti a teatro agli Impavidi

La giovanissima pianista russa Alexandra Dovgan, acclamata e premiata dai nomi più illustri del mondo musicale, darà il via, martedì 28 febbraio, al primo degli appuntamenti al Teatro degli Impavidi di Sarzana con “Concerti a Teatro”, la stagione di musica classica promossa da Fondazione Carispezia.

Alexandra Dovgan nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti e inizia i suoi studi di pianoforte all’età di quattro anni e mezzo. “È un raro caso: la definizione di “bambini prodigio” non è adatta alla giovane pianista Alexandra Dovgan, perché questo miracolo non ha nulla di infantile. Ascoltandola sentirete suonare un adulto, una personalità. Il suo talento è armonioso in modo raro, la sua maniera di suonare è autentica e concentrata. Prevedo un grande futuro per lei”. Queste sono le parole che il grande pianista Grigory Sokolov ha utilizzato per presentare Alexandra Dovgan al mondo musicale internazionale.

