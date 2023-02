“La missione è trovare l’area per un parcheggio in centro. Così può decollare la rivoluzione della mobilità cittadina”

“Non si può parlare di sosta senza parlare di mobilità. Sono due cose strettamente legate e il miglior sviluppo di una influenza l’andamento dell’altra: è evidente che se migliori la mobilità di una città riesci anche ad incentivare l’uso del mezzo pubblico, scaricando così il traffico e la conseguente necessità di parcheggi. L’idea a cui stiamo lavorando è un po’ questa”. Fra piani attuati e futuri, l’assessore alla mobilità del Comune della Spezia Kristopher Casati spiega il senso delle iniziative intraprese (o anche solo immaginate) che solo apparentemente sembrano atti isolati ma che, se ben collegati e comunicati alla cittadinanza, potranno contribuire a costruire la mobilità del futuro. “A fine mese partiranno i due parcheggi di interscambio alla fine dei quali arriveremo a raddoppiare l’attuale capienza: fra quello del palazzetto dello sport e quello di Piazza D’Armi avremo 500 posti da una parte e 300 dall’altra. Parallelamente stiamo lavorando ad un ulteriore parcheggio, che idealmente vorremmo in centro o comunque a servizio del centro. Quella sarebbe una risposta concreta, la più importante”.

Il problema non è di poco conto. Reperire un’area centrale per fare un parcheggio in questa città è come cercare un ago in un pagliaio. La famosa area di Via de Nobili è una soluzione definitivamente accantonata?

“Beh, credo che quell’area, per quanto posizione eccellente rispetto a Piazza Cavour, garantirebbe comunque uno spazio troppo piccolo per coprire le esigenze di parcheggio poi se ci fosse la possibilità morfologica ben venga. Dove cercare? Stiamo interloquendo con Roma, il sindaco lunedì è sceso al Ministero della Difesa per parlare col Ministro Crosetto. Io stesso avevo provato a proporre alla Marina Militare un’idea che non ho mai dimenticato: la possibilità di ottenere un’area della base all’altezza di Porta Sprugola. Un’area inutilizzata per la quale eravamo disposti a sostenere le spese dell’allargamento del ponte esistente, del muro divisorio. Quella sarebbe una risposta concreta, la più importante per il centro che ne ha un grande bisogno e non è un problema di soldi vista la rilevanza di un intervento di questo tipo. Da lì potrebbe partire un percorso pedonale che raggiunge la piazza, da fare a piedi e perché no coi carrelli. Quel parcheggio a rotazione avrebbe dato un po’ di risposte anche ai residenti, liberando gli stalli. Sono stati fatti tanti errori tanti anni fa o comunque c’erano esigenze diverse rispetto ad oggi: coi vincoli attuali tante cose sono molto più difficili da fare. E questi vincoli riguardano anche altri luoghi, come ad esempio Piazza Beverini di cui si è parlato tante volte di un parcheggio interrato, molto complicato e oneroso da pensare oggi”.

