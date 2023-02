La Sampdoria Primavera torna al Viareggio

Genova. A conferma del grande lavoro svolto da Lanna ed Invernizzi, rilevante importanza riveste – a nostro avviso – la decisione di iscrivere la Sampdoria alla 73ª edizione della Viareggio Cup, da dove il club blucerchiato mancava da cinque anni…. Una decisione che si pone a testimonianza simbolica, del fatto di voler porre il settore giovanile, al centro del progetto di ricostruzione.

In attesa della compilazione ufficiale del calendario, stamane – nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio – si è effettuato il sorteggio degli 8 gironi del Torneo, in programma dal 20 marzo al 3 aprile 2023, e la Samp è stata inserita nel Girone 6 del Gruppo B, comprendente anche gli statunitensi dell’UYSS New York, i ghanesi del Nkoranza Warriors e l’Arezzo. E’ stato, altresì, reso noto che le gare del Gruppo B si disputeranno martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo.

