La spezzina Tania Vitali è autrice di “L’endometriosi. La guerra che si può vincere”

Fra le iniziative della campagna a sostegno della conoscenza e della prevenzione in ambito sanitario promossa dal Comune della Spezia vi è l’impegno nella lotta contro l’endometriosi, una malattia ginecologica cronica con effetti psicofisici spesso marcatamente debilitanti e invalidanti, che solo in Italia colpisce 3milioni di donne. In questi giorni l’assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri ha incontrato le volontarie dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, di cui fa parte la spezzina Tania Vitali, autrice del libro autobiografico “L’endometriosi. La guerra che si può vincere”.

L’amministrazione ha aderito alla Giornata Internazionale dell’Endometriosi che ricorrerà il prossimo 28 marzo e in quell’occasione Palazzo Civico si illuminerà di giallo (il colore simbolo della giornata) sarà tenuta in città un’importante conferenza di informazione e sensibilizzazione, rivolta alla cittadinanza e in particolare alle scuole organizzata dal Comune in collaborazione con le volontarie dell’associazione e con l’intervento di esperti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com