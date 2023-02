Loano, auto ribaltata in viale Silvio Amico

Loano. Incidente all’ora di cena in viale Silvio Amico a Loano, dove un’auto si è ribaltata. Secondo le primissime ricostruzioni, ancora da confermare, l’auto sarebbe stata ostacolata in una svolta da un’auto parcheggiata in un punto in cui non è prevista la sosta di veicoli.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi e tentato di estrarre dall’auto il conducente. Immediato l’intervento sul posto dell’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto. Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno liberato l’automobilista rimasto incastrato nella vettura.

