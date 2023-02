L’omaggio dei Fernweh a Hieronymus Bosch diventa un album

Dopo il concerto multimediale per le celebrazioni dei duecento anni della fondazione del Museo del Prado di Madrid del 2019, e la più recente versione installativa per la mostra in corso a Palazzo Reale di Milano, diventa finalmente un vero e proprio album “Tríptiko”, colonna sonora ispirata alle opere di Hieronymus Bosch e realizzata dai Fernweh. Il trio elettronico sarzanese, composto da Emiliano Bagnato, Lorenzo Cosci e Daniel Leix Palumbo, aggiunge così un altro fondamentale tassello nel lavoro dedicato al celebre pittore fiammingo e alle infinite ispirazioni che i suoi dipinti sono in grado di suggerire.

