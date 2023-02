Lungomare Canepa, cittadini depositano esposto in procura contro l’inquinamento acustico

Genova. Il romanzo di Lungomare Canepa continua con una nuova pagina: alcuni cittadini, infatti, hanno depositato in questi giorni presso la Procura della Repubblica di Genova un esposto per accertare eventuali profili penali rispetto alla gestione dell’inquinamento acustico della strada divenuta in questi anni la ‘Gronda a mare’.

A darne notizia gli stessi cittadini che questa mattina sono stati auditi in una commissione dedicata del Consiglio Regionale. Presenti anche gli attivisti di Comitato Lungomare Canepa, che nei giorni scorsi avevano già deposito un esposto alla Corte dei Conti per accertare la leicità della ‘migrazione’ di 25 milioni (su 40) che il ministero aveva accantonato per il progetto della galleria acustica sorto dal basso proprio grazie alle iniziative del comitato.

» leggi tutto su www.genova24.it